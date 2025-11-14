Мать почти двое суток качала сына на качелях, пока тот не умер

В США женщина с шизофренией катала сына на качелях двое суток до его смерти

В штате Мэриленд (США) завершилось расследование трагического инцидента 2015 года, когда 24-летняя Ромечия Симмс, страдающая шизофренией, катала своего трехлетнего сына на качелях в парке почти 48 часов, что привело к гибели ребенка от переохлаждения и обезвоживания, сообщает газета «Известия» .

Суд установил, что в момент происхождения женщина находилась в состоянии острого психического расстройства, хотя ранее ее заболевание контролировалось медикаментами.

В 2016 году Симмс избежала тюремного срока по уголовному делу — вместо этого судья обязал ее строго соблюдать режим приема лекарств и регулярно посещать психиатрические приемы в рамках судебного соглашения.

