Мат и ругань: в Кузбассе жестоко воспитывают детей в детском саду

В городе Анджеро-Судженске Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию совершеннолетних» в связи с аудиозаписью, где воспитатель в детском саду с использованием матерных слов ругает и оскорбляет детей. Об этом сообщает «Сибдепо» .

Как уточнили в СУ СКР по Кемеровской области, на записи женщина очень грубо разговаривает с воспитанниками за то, что те сходили в туалет и испачкали обувь. Ребенок плачет и зовет маму.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и намерены закрепить доказательную базу.

В июле воспитателя детского сада Санкт-Петербурга госпитализировали после нападения одной из мам воспитанниц. Женщина устроила драку из-за панамки. Педагог высказала замечание матери двух девочек из-за отсутствия головных уборов, та не восприняла критику и избила воспитателя.