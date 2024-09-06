Мать детей Дурова раскрыла подробности их отношений и семейные планы

Ирина Болгар заявила, что Дуров не собирался жить с семьей в Париже

Мать детей создателя Telegram, бизнесмена Павла Дурова Ирина Болгар раскрыла новые подробности их отношений. По ее словам, предприниматель планировал перевезти семью в Париж, но не собирался жить с ними, сообщает «Лента.ру» .

Болгар и ранее рассказывала о намерениях Дурова. Она отмечала, что бизнесмен планировал снимать для семьи шикарный дом за 7 млн рублей в месяц. Однако женщина призналась, что жить с ними создатель Telegram не собирался.

Также Болгар рассказала, что Дуров подписал некое соглашение, в котором обязался покрывать все расходы женщины и детей и иногда навещать их. Однако в какой-то момент мать детей бизнесмена отказалась переезжать и осталась в Женеве. По ее словам, пара периодически встречалась в дорогих отелях в Париже.

Женщина выдвигает против задержанного во Франции Дурова все новые обвинения. Недавно она заявила, что создатель Telegram заблокировал ее банковские счета и перестал оплачивать расходы детей.

До этого она сообщила, что Дурова лишили родительских прав в Швейцарии. В одном из своих исков против предпринимателя Болгар указала, что он избивал младшего сына.