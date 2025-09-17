Мать арестованного Аллаярова заявила о спланированной кампании против сына

«Я знаю, что весной Андрея уволили с работы по отрицательным мотивам. Было уголовное дело о превышении полномочий. Исходя из этого я делаю вывод, что он оговаривает Дениса, чтобы смягчить свою участь. <…> Мне вообще кажется, что у них со следствием есть какая-то договоренность. Они утверждали, что Денис дал взятку 20 тысяч рублей. Но за такую сумму человека разве сажают в СИЗО? У меня вообще складывается картина, что идет целенаправленная кампания против Дениса или даже против URA.RU. Это же сразу видно!» — высказалась Наталья Аллаярова.

По словам женщины, она имеет множество вопросов к ходу следствия, однако ни разу не была вызвана для дачи показаний. Также она выразила недоумение по поводу отсутствия ответа от свердловской прокуратуры на жалобу, направленную ее сыном Денисом Аллаяровым.

Согласно информации, поступавшей ранее, расследование по делу журналиста было завершено в рекордно короткий срок — всего за три месяца. Важные свидетели, способные подтвердить его невиновность, так и не были опрошены.

В своем обращении к прокурору Свердловской области Борису Крылову Денис Аллаяров указывал на серьезные нарушения уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного следствия, целью которого, по его мнению, является оказание давления для получения ложных показаний против других лиц. Он также сообщил о визитах следователя и человека, представившегося сотрудником ФСБ, в следственный изолятор, где ему угрожали обвинением в государственной измене в случае отказа давать «нужные» показания. Защита сообщала об оказываемом на обвиняемого давлении в жалобе, направленной в свердловскую прокуратуру еще в середине июля, но реакции от надзорного органа до сих пор не последовало.