Мастера вкусов: как бариста и повара превратили конкурс в кулинарное шоу

Приготовить 10 капучино за 5 минут, сохранив вкус, а также угадывать рецепты блюд по памяти пришлось финалистам конкурса «Мастера вкусов» от «ВкусВилла». Второй год подряд бариста и повара сети показывают максимум своих умений — и в этот раз соревнование превратилось в настоящее кулинарное шоу. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе сети супермаркетов.

В этом году в состязании участвовало больше сотни сотрудников со всей страны. Бариста готовили напитки, соревновались в скорости и придумывали авторские рецепты. Повара угадывали граммовку продуктов «на глаз» и готовили блюда по памяти — как настоящие кулинарные джедаи.

Финалисты побывали у поставщика зерна, прошли каппинг и мастер-класс по латте-арту в учебном центре Drinkit, а повара получили советы от приглашенного шефа.

В пресс-службе компании отметили, что для сети такие партнерства — не только про обучение, но и про возможность для сотрудников расти внутри известного и любимого бренда с большой вдохновляющей миссией

«Финалисты опирались на мнение покупателей. Они проводили дегустации, спрашивали, что нравится, и дорабатывали рецепты под обратную связь. Даже на больших кофейных чемпионатах бариста так не делают — обычно все строится на фантазии», — сказала руководитель обучения Анастасия Крылова.

Именно ориентация на покупателя сделала конкурс не просто внутренним соревнованием, а настоящей историей про людей. Кто-то уже прошел дополнительные курсы, кто-то поменял позицию в компании, а одна бариста после первого сезона специально приезжала в Москву, чтобы учиться латте-арту.

«Для участников ценность не в призах, а в том, что компания уделяет внимание и поддерживает. Конкурс стал точкой сборки, вокруг которой формируется сообщество», — обозначила специалист по внутренним коммуникациям «ВкусВилла» Дана Суанова.

Победители названы, а лучшие авторские блюда и напитки смогут попасть в фирменное меню сети магазинов. Главный приз — 30 тыс. рублей, но, похоже, для участников важнее быть частью команды, где побеждает вкус.