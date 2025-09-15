Мастер-класс по первой помощи организовали молодогвардейцы Серебряных Прудов

15 сентября в Серебряных Прудах прошел мастер-класс по оказанию первой помощи, который организовали местные молодогвардейцы для обучающихся школы имени Чуйкова. Темой занятия стали важные навыки, такие как оказание первой помощи при артериальном кровотечении и наложение повязок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Под руководством опытного врача Елены Леонтьевой участники освоили алгоритм действий в экстренных ситуациях. Практические занятия позволили ребятам не только изучить теоретические аспекты, но и на практике отработать навыки наложения повязок под внимательным контролем команды.

Ученики проявили живой интерес к теме, активно задавая вопросы и обсуждая различные ситуации, требующие быстрой реакции и профессиональных знаний. Обучение навыкам первой помощи стало не только полезным, но и увлекательным опытом для всех присутствующих.

Молодогвардейцы выразили благодарность Елене Алексеевне за ее профессионализм и вклад в обучение молодежи.

«Мы убеждены, что полученные знания помогут школьникам и молодогвардейцам в будущем, сделают их более уверенными в экстренных ситуациях. Обучение навыкам оказания первой помощи — это важный шаг к безопасности и готовности к различным вызовам, с которыми может столкнуться каждый из нас», — отметил исполняющий обязанности руководителя Молодой Гвардии Серебряных Прудов Чусов Максим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.