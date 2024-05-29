Мастер-класс «Открытка в технике скрапбукинг» прошел в ступинском парке Островского

Участники создали оригинальные подарки своими руками.

Сотрудники Молодежного центра провели творческий мастер-класс «Открытка в технике скрапбукинг» в парке культуры и отдыха имени Николая Островского.

Участниками мастер-класса стали юные ступинцы. Ведущие рассказали ребятам об истории возникновения скрапбукинга. Дети познакомились с данной техникой работы, инструментами и материалами, необходимыми для создания открыток своими руками.

Самой интересной частью мероприятия стало изготовление сувениров. Ребята активно использовали всю широту фантазии для создания авторского подарка. Результат — в атмосфере творчества и вдохновения юным дизайнерам удалось реализовать творческие идеи.

«Использование техники скрапбукинг порождает у детей оригинальные идеи, развивает фантазию и воображение. Красивые и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания — всё это обеспечивает живость детского восприятия и деятельности. В парке продолжим проводить мероприятия, направленные на развитие творческих способностей ребят», — отметила Ольга Кочергина, главный инспектор отдела культуры управления культуры и молодежной политики г. о. Ступино.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.