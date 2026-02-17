Мастер-класс для детей и взрослых пройдет 21 февраля в парке Взлет в Домодедово

Мастер-класс для жителей и гостей Домодедово состоится 21 февраля с 12:30 до 13:00 в парке «Взлет». Мероприятие пройдет у кафе Gate 88, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Взлет» 21 февраля организуют творческий мастер-класс, принять участие в котором смогут люди любого возраста. Тематика занятия определяется за несколько дней до события — это могут быть изготовление открыток, поделки в технике оригами, создание значков или брелоков. Особый интерес мастер-класс представляет для детей 5–12 лет.

Участники соберутся у кафе Gate 88 и займутся творчеством на свежем воздухе среди деревьев. Мероприятие входит в серию тематических активностей, которые проходят в парках Домодедово.

В городских парках также регулярно организуют спортивные тренировки, образовательные лекции, семейные и детские игровые программы, туристические прогулки, вечерние развлечения, спектакли, галереи, настольные игры и клубные встречи. Программа мероприятий формируется так, чтобы каждый житель мог выбрать интересное занятие в удобный день недели. Парки Домодедово остаются комфортной площадкой для общения, семейного отдыха и развития городских инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.