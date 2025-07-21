Массовые сокращения настигнут россиян уже в этом году

Каждая 9-я компания в России планирует сокращения персонала в 2025 году

Согласно отчету Центробанка России о региональной экономике, доля компаний, намеренных уменьшить штат, увеличилась с 6,9% в январе до 11,5% в июне 2025 года. Однако выросло также и количество предприятий, рассчитывающих сохранить текущую численность персонала на прежнем уровне — с 62% до 65%.

По прогнозам ЦБ, наиболее заметно сокращения затронут горнодобывающую промышленность, машиностроение и фармацевтику. Это связано с падением спроса на продукцию данных отраслей, из-за чего компаниям, чтобы остаться конкурентоспособными, приходится переводить сотрудников на сокращенный график работы и отправлять их в отпуска.

Стоит подчеркнуть, что выводы, представленные в докладе Центробанка, контрастируют с регулярными новостями о дефиците кадров в некоторых отраслях, которым объясняется активный приток трудовых мигрантов в Россию.