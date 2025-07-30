Масштабный сбой произошел у сети супермаркетов «Вкусвилл»

Масштабный сбой произошел у российской сети супермаркетов «Вкусвилл». Уведомление о технических неполадках появилось на сайте магазинов.

Пользователям сообщили, что у них могут появляться проблемы во время оформления заказа. «Вкусвилл» пообещал исправить ситуацию в ближайшее время.

Сбой фиксируется также и в приложении сети супермаркетов. Сообщения об этом на портале Downdetector начали появляться в 11:00.

Ранее масштабный сбой произошел в работе сайта «Почты России». На неполадки пожаловались жители Московского региона, Республики Тыва, Ярославской, Тверской областей.