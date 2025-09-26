Масштабное благоустройство лесопарка «Банный лес» находится на финишной прямой

На территории площадью более 20 гектаров уже завершены ключевые этапы работ. Парк обрел новую жизнь благодаря сети прогулочных и спортивных маршрутов, оснащенных современным освещением и покрытием из гранитного отсева. Восстановлена важная транспортная артерия — асфальтированная дорога, ведущая к железнодорожному вокзалу. Для юных посетителей установлены три современных детских игровых комплекса, а любители активного образа жизни найдут площадки для воркаута и занятий физкультурой. Особое внимание уделено зонам для спокойного отдыха, где можно насладиться тишиной и природой.

В настоящее время активно ведутся работы по обустройству главной входной группы со стороны Бульвара Зубова. Здесь монтируются два торговых павильона, а на самой большой детской площадке рабочие завершают укладку безопасного каучукового покрытия.

На объекте кипит работа: около 50 специалистов трудятся над созданием комфортной и современной среды. Со стороны улицы Лермонтова обустраивается бетонный скейт-парк площадью 700 квадратных метров, отличительной особенностью которого станет уникальная фигура «воллрайд». По заверениям руководителя строительной бригады, основные работы на этом участке будут завершены уже к концу сентября.

«Жители с большим интересом наблюдают за преображением парка, активно осваивают новые тропинки и с удовольствием знакомят детей с игровыми площадками. Мы обсудили с местными активистами их впечатления от обновленного места. Видно, как наш город становится лучше, и это не может не радовать», — поделился своими впечатлениями Дмитрий Кульков по итогам осмотра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.