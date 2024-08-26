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Маск заявил, что без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ

Бизнесмен Илон Маск уверен в том, что если бы не его компания SpaceX, то единственным вариантом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner — астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс — было бы обратиться за помощью к России, пишет ТАСС .

«Единственный другой вариант — Россия», — отметил Маск в X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что экипаж корабля CST-100 Starliner вернется с орбиты на Землю в феврале 2025 года в составе Crew-9.

Изначально планировалось, что астронавты пробудут на МКС восемь дней

В конце июня сообщалось, что возвращение на землю космического корабля Starliner отложено на две недели.

Starliner застрял на орбите из-за технических неполадок. Однако, несмотря на них, ему удалось пристыковаться к МКС.