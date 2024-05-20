Маск вживит чип в мозг человека во второй раз

сегодня в 18:36

Компания Илона Маска повторит эксперимент с чипированием человека, ранее миллиардер уже вживлял компьютерный чип первому пациенту, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Neuralink Илона Маска получила разрешение Управления по контролю качества лекарственных средств Минздрава США на вживление чипа в мозг еще одному человеку.

Миллиардер уже объявил о поиске второго претендента, который будет чипирован.

Ранее стало известно, что состояние предпринимателя выросло на 37 млрд долларов впервые за 2 года.