Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества

Американский предприниматель заявил, что резкое падение уровня рождаемости в мире стало самой большой угрозой для человечества, сообщает РИА Новости .

«Сильнейшее падение уровня рождаемости — самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», — написал он на своей странице в соцсети X.

Макс не в первый раз высказывается на тему демографической проблемы.

Ранее он заявил, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен.