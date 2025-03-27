Mash: судебные приставы ищут рэпера Big Baby Tape за долг в 600 тыс рублей

25-летний рэпер Егор Ракитин, известный как Big Baby Tape, оказался должен организаторам несостоявшегося концерта 600 тыс. рублей. Деньги он не вернул, теперь артиста ищут судебные приставы, сообщает Mash .

Ракитин должен был дать концерт, но выступление сорвалось, а новую дату так и не назначили. При этом рэпер получил предоплату в размере 600 тыс. рублей.

Возвращать деньги организаторам концерта музыкант не стал. Те обратились в суд, который встал на их сторону. Он обязал Big Baby Tape вернуть предоплату за несостоявшееся шоу.

Сейчас судебные приставы ищут Ракитина, потому что он сам на связь не выходит. Кроме того, рэпер судится со своим бывшим менеджером Вадимом Мацем. Предмет спора — права на старые треки. Музыкант пытался вернуть их через лейбл Warner Music, но не смог.

Затем он подал новый иск, уже к Мацу. А в начале января Big Baby Tape заявил, что на него завели уголовное дело в Дубае, откуда ему не разрешают уехать.

Ранее стало известно, что певица Наташа Королева должна за коммуналку почти 138 тыс. рублей. Она не платила за ЖКУ в квартирах на улицах Мосфильмовской и Новом Арбате на протяжении двух месяцев.