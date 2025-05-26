Mash: экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая сбежала в ОАЭ от уголовного дела

По словам близких из окружения блогерши, в отношении Карицкой возбуждено уголовное дело о клевете. Ее вызвали в полицейский участок на допрос. При этом задержать экс-супругу рэпера тайским правоохранителям не удалось, так как она вместе с сыном и подругой улетела в ОАЭ.

После смерти Паши техника Карицкая в своем Telegram-канале регулярно высказывала претензии к тайским врачам, обвиняя их в недостаточной квалификации и неспособности вывести бывшего супруга из комы.

Блогерша утверждала, что причиной смерти стал укол адреналина, который сделали врачи, чтобы рэпер мог самостоятельно дойти до машины скорой помощи. В больнице состояние Паши Техника ухудшилось, он потерял сознание и через несколько дней скончался.