Марина Шевченко: военная мощь РФ — это не только техника, но и люди, готовые защищать

Марина Шевченко еще раз напомнила, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Это наша дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, представителям разных поколений, совершавшихратные подвиги во имя своей Родины, и участникам специальной военной операции, которые сегодня сражаются против нацизма.

«Мой муж – офицер, много лет служивший своей стране в рядах Вооруженных Сил РФ, так что мне хорошо знакомы особенности этой профессии. Знаю, что чувствуют родные и близкие, когда дорогой им человек находится далеко от дома, рискует своей жизнью. Но именно сегодня нашей армии как никогда нужны смелые, мужественные бойцы, выполняющие поставленные задачи. Достойная смена для тех, кто ведёт борьбу на передовой. Служба по контракту — достойный выбор!», — поделилась она.

Кроме того, Шевченко, как депутат Московской областной Думы, регулярно проводит встречи с военнослужащими, приезжающими в отпуск с передовой, их женами, детьми, родителями. Парламентарий рассказывает им о государственных гарантиях, мерах поддержки, льготах и привилегиях,законодательно установленных для участников СВО и членов их семей.

«Напомню, что пункт подготовки добровольцев для службы по контракту в зоне проведения спецоперации находится в Балашихе. Туда могу обращаться жители Подмосковья и других регионов, чтобы пройти медкомиссию и собеседование с психологом, оформить необходимые документы и заключить контракт сроком на год, три или пять лет. Перед отправкой к месту службыподготовкой контрактников занимаются кадровые военнослужащие, имеющие боевой опыт», — рассказала Марина Шевченко.

По словам депутата, в год 80-летия Великой Победы мы с особой гордостью говорим об исторической памяти, восхищаемся мужеством и отвагой наших воинов.

«Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин, — «Все, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения – это наши Герои. Духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества». Гордо подписываюсь под каждым словом», —заключила Шевченко.