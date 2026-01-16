Мария Погребняк заявила, что ее чуть не проглотил кашалот на Маврикии

Известную блогершу Марию Погребняк спасли от гигантского кашалота во время ее отдыха на острове Маврикий. Воплощение мечты едва не обернулось для бизнесвумен трагедией.

На опубликованных кадрах видно, как Погребняк плавает в в океане вместе с огромными кашалотами, а затем делиться впечатлениями.

«Мы провели около двух часов в открытом океане, прежде чем увидели их — настоящих огромных кашалотов. В этот момент все сразу стало неважно — усталость, страх, плохая погода. Когда я прыгнула в воду, рядом со мной было два кашалота, и никто из нас не заметил, что сзади ко мне приближается еще один», — написала Погребняк в соцсетях.

Блогерша добавила, что это было очень опасно, так как он мог «задеть, ранить или даже поглотить». Однако один из членов команды внезапно оттащил Марию в сторону от кашалота.

Ранее российская телеведущая и блогерша Виктория Боня едва не утонула во время новогоднего отдыха в Коста-Рике. Звезду «Дома-2» спас молодой серфер по имени Джордж.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.