Мария Львова-Белова и посол ОАЭ провели акцию поддержки семей с детьми

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова и посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер провели благотворительную акцию для многодетных семей и семей с детьми в трудной ситуации в Общественной палате РФ, сообщает пресс-служба омбудсмена.

В понедельник в Общественной палате Российской Федерации прошла благотворительная акция для многодетных семей, семей участников СВО, семей с детьми с инвалидностью и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторами выступили уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова и посольство Объединенных Арабских Эмиратов в России.

Мария Львова-Белова рассказала, что семьи с детьми приехали из Подмосковья. Для них подготовили подарки и гуманитарную помощь, а также организовали экскурсию в «Москвариум».

«Мы постарались в эти морозные зимние дни согреть семьи своей заботой и подарить небольшой праздник. Вместе с господином послом передали подарки и гуманитарную помощь», — сообщила детский омбудсмен.

Мария Львова-Белова поблагодарила посла ОАЭ Мохаммада Ахмада Аль-Джабера за участие в акции и отметила вклад Благотворительного фонда «Страна для детей» в ее организацию. Стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в интересах семей с детьми.

