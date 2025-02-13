Мария Багреева: в Москве провели экспертизу 77 правовых актов в 2024 году

В 2024 году департамент экономической политики и развития Москвы провел экспертизу 77 нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 15 отраслях столицы. По итогам анализа были внесены изменения, которые позволят бизнесу и городскому бюджету экономить около 500 млн рублей ежегодно. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что комплексная экспертиза позволяет выявить устаревшие или избыточные требования в нормативной базе города.

«В 2024 году департамент проанализировал 77 правовых актов — на 50% больше, чем в 2023-м. Оценка охватила документы, регулирующие деятельность в 15 столичных отраслях. Больше всего актов пришлось на сферы природопользования, жилищно-коммунального хозяйства, строительства. Корректировка нормативных требований, проведенная по результатам экспертизы в 2024 году, выявила возможность экономии для бизнеса и городского бюджета около 500 миллионов рублей в год», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра подчеркнула, что согласно корректировке нормативных требований, проведенной по результатам экспертизы, была выявлена возможность ежегодной экономии в размере 500 млн рублей для бизнеса и бюджета города.

Среди наиболее значимых изменений — усовершенствование механизма контроля за перевозчиками строительных отходов, а также отмена необходимости закрытия ордеров на земляные работы при строительстве и реконструкции городских объектов.

Важным аспектом эффективности экспертизы стало активное взаимодействие с бизнесом и отраслевыми специалистами. В 2024 году от них поступило 265 предложений по корректировке законодательства, что на 22% больше, чем годом ранее. Около половины этих инициатив учли при внесении изменений.

Москва продолжает совершенствовать подходы к проведению экспертизы нормативных документов. Благодаря этому столица уже второй год подряд входит в высшую группу регионов в рейтинге оценки влияния правовых актов на экономику субъектов РФ, составляемом Минэкономразвития. Для расчета рейтинга учитывают свыше 20 показателей, включая наличие расчетов выгод и издержек от правового регулирования в экспертных заключениях, долю учтенных предложений бизнеса и количество оцениваемых актов.

Экспертизу эффективности правового регулирования проводят и на этапе разработки новых нормативных актов, и при анализе уже действующих документов. По итогам оценки эксперты рекомендуют внести изменения, направленные на улучшение условий ведения бизнеса и устранение избыточных административных барьеров.