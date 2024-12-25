Мария Багреева: Москва сэкономила 27,1 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

За 11 месяцев текущего года столица смогла сэкономить 27,1 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключаются для нужд заказчиков города в системе госзакупок, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Экспертизу НМЦК (Д) в Москве проводит департамент экономической политики и развития. Однако ведомство не контролирует закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам.

«Экспертиза НМЦ — механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За одиннадцать месяцев эксперты выдали 2,3 тыс. заключений. Заявленная сумма закупок составила 931,2 млрд рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 27,1 млрд рублей бюджетных средств», — уточнила Багреева.

Экспертиза цен — эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК (Д) проводится для контрактов на сумму более 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 млн рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ.