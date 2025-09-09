Марафон вместо запоя: как превратить просмотр сериалов в инструмент развития

Отказ от термина «запойный просмотр» и простые правила баланса помогают превратить сериалы в инструмент развития, а не в источник проблем, сообщила РИАМО психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Для начала откажитесь от термина „запойный“ — он несет патологическую коннотацию. Лучше говорить „марафон“ или „погружение“ — и делать это сознательно, с таймером и перерывами. Следите за „послевкусием“ — если после просмотра вы чувствуете тревогу, пустоту, раздражение или упадок сил — это сигнал: контент или режим просмотра вам не подходят», — сказала Крашкина.

Она подчеркнула, что баланс — ключ к когнитивной пользе. Чередуйте просмотр с прогулками, общением, творчеством. Мозг развивается не от потребления, а от интеграции.

«Используйте сериалы как инструмент рефлексии — обсуждайте их, пишите о них, анализируйте. Тогда „ретроспективное воображение“ станет не навязчивым фоном, а осмысленной практикой. Ученые правы: глубокое погружение в нарратив стимулирует мозг. Но психотерапия напоминает: форма не менее важна, чем содержание», — отметила специалист.

То, что в лаборатории выглядит как «когнитивный бонус», в реальной жизни может стать «поведенческой ловушкой», предостерегла специалист.

«Сериалы — не враг. Но „запой“ — это всегда повод прислушаться к себе. Возможно, ваш мозг не хочет „развиваться через сериалы“ — он хочет отдохнуть, побыть на свежем воздухе, поговорить с другом или просто выспаться», — резюмировала врач.

Ранее ученые из университета Джорджии выяснили, что чтение и просмотр сериалов в формате марафона благотворно влияют на психику. Сознание активно следит за выдуманной историей, так человек полностью отвлекается от проблем, получает чувство безопасности и контроля. Результаты исследования опубликовали в журнале Acta Psychologica.

