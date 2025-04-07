Манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку

Посетители Московского зоопарка очень ждали эту новость — манул Тимофей начал разжировку. Во время подготовки к летнему сезону он уже похудел с 7 до 5 кг, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Зима была теплая, поэтому Тимофей показывается посетителям часто. Сейчас манул питается один раз в день пять раз в неделю.

«Ему дают крысу или небольшую перепелку. В апреле вес ежедневной порции составляет примерно 200 г. С декабря до конца весны у манула слабый аппетит, и зоологи устраивают ему два „голодных“ дня в неделю», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Также с приходом весны манул меняет окрас — его бока и пятки становятся рыжими. Период разжировки у Тимофея закончится в июне. В прошлом году к лету он похудел до 3,75 кг.

В природе манулы живут в степном климате, где температура воздуха может достигать минус 50 градусов. В этих условиях они питаются скудно, поэтому делают запасы жира к осени. В зоопарке эти процессы поддерживаются искусственно. В конце весны Тимофей будет еще чаще выходить на прогулки и радовать гостей.

Ранее в вольерах гималайских медведей, енотов-полоскунов и красной панды в Московском зоопарке были установлены новые камеры для онлайн-трансляций, которые доступны для всех желающих. Наблюдать за животными могут посетители портала mos.ru.