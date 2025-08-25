сегодня в 19:18

Мама Арсена Маркаряна принесла в суд его медали, грамоты и похвальные листы

В понедельник Таганский районный суд Москвы избирает меру пресечения блогеру Арсену Маркаряну. Его мама принесла в на судебное заседание медали, грамоты и похвальные листы сына, сообщает SHOT .

«Это говорит о том, какой он положительный человек», — заявила женщина.

На опубликованных кадрах видно, как мама Арсена Маркаряна выкладывает на стол большое количество медалей сына.

При этом журналистов на судебное заседание не пустили. Неизвестные девушки доставили блогеру вещи для СИЗО.

Силовики задержали Арсена Маркаряна 23 августа. Блогер пытался сбежать из РФ в Беларусь, прячась в багажнике автомобиля. Ему грозит до 5 лет тюрьмы по статье «Реабилитация нацизма». При этом свою вину Маркарян не признал.