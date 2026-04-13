Малый пестрый дятел предсказал жаркое лето в Петербурге

В Петербурге краснокнижный малый пестрый дятел изменил направление входа в дупло, что может указывать на жаркое лето 2026 года, сообщает rosbalt.ru .

Биолог Павел Глазков рассказал, что в усадьбе Сосновка на Октябрьской набережной появился малый пестрый дятел — самый маленький вид дятлов в России. Птица начала обустраивать дупло для гнездования.

По словам специалиста, обычно самцы, отличающиеся красной «шапочкой» на голове, делают вход в дупло с восточной стороны. Это позволяет жилищу быстрее прогреваться первыми лучами солнца.

На этот раз дятел выбрал северное направление. Павел Глазков пояснил, что такое поведение может свидетельствовать о предстоящем жарком лете. Окончательные выводы, по словам биолога, можно будет сделать после наступления теплого сезона.

