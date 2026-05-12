Малофеев: Starlink над зоной конфликта РФ и Украины необходимо отключить

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что спутниковая сеть Starlink стала ключевым фактором на поле боя и призвал добиваться ее отключения над зоной конфликта.

«Starlink обеспечивает украинским военным устойчивую связь и влияет на ход боевых действий. По его данным, на орбите находятся 7–9 тыс. спутников системы, из них более 100 — одновременно над территорией Украины. В распоряжении украинской стороны, как утверждается, свыше 50 тыс. терминалов», — считает Малофеев.

Он перечислил три уязвимых элемента системы: терминалы, наземные станции с оптоволоконной инфраструктурой и сами спутники. В качестве тактической меры он упоминает комплекс «Борщевик», предназначенный для обнаружения терминалов на расстоянии до 10 км.

В материале также рассматриваются более радикальные сценарии — от повреждения подводных кабелей до применения противоспутниковых средств, включая ракеты и системы лазерного воздействия. Отмечается, что подобные шаги могут привести к масштабным последствиям для других орбитальных группировок и создать эффект Кесслера — цепную реакцию разрушений на орбите.

Малофеев подчеркивает, что считает необходимым выдвинуть требование об отключении Starlink над зоной конфликта, иначе Россия вправе рассматривать спутники, обслуживающие ВСУ, как законные цели.