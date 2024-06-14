Маликов: в РФ среди школьников активно формируется экологическое образование

Образовательные учреждения могут вводить предмет «экология» в качестве самостоятельной дисциплины. Однако, по словам депутата, сложилась российская практика, что образовательные учреждения вводят экологическое просвещение и грамотность через смежные предметы- биология, география, химия и внеклассную деятельность.

«В Красногорске прошла экологическая выставка «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора». Хочу напомнить, что на 81-м заседании Мособлдумы с коллегами-депутатами мы приняли закон об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области. Сегодня экология - неотъемлемая часть нашей жизни: раздельный сбор мусора, сортировка, переработка отходов, фандоматы и даже модные дизайнерские показы из вторсырья», - сказал Маликов.

По словам парламентария, экология - уже не просто мода, эта та необходимость, которая нужна российскому обществу.

«Наше будущее поколение уже понимает, как сортировать мусор, ненужную одежду можно сдать на переработку, и это здорово!» - подытожил депутат.