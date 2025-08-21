Малайзия применит российские технологии утилизации отходов

сегодня в 18:43

Малайзийская сторона заинтересована в применении российских наработок и технологий в области обращения с отходами в столице страны Куала-Лумпуре. Об этом стало известно в ходе двустороннего совещания в режиме видеоконференцсвязи, передает пресс-служба российского экологического оператора.

«По итогам совещания стороны договорились организовать визит малайзийский делегации в Россию. Это произойдет в сентябре текущего года для проведения дополнительных консультаций с экспертами РЭО», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Стороны отдельно затронули вопрос переработки сельскохозяйственных отходов. Поскольку Малайзия является вторым по величине в мире по производству пальмового масла, правительство страны уделаяет особое внимание проблематике переработки отходов производства. Малайзийская сторона готова перенимать российский опыт по производству удобрений из сельхоз отходов.