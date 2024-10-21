Максимов Леонид Владиславович: ключевые сведения о собственнике ГК «Пионер»

Леонид Максимов (Leonid Maksimov)— соучредитель и владелец крупной девелопмент-компании. За годы своей деятельности управляемая им структура возвела около трех миллионов квадратных метров недвижимости как в РФ, так и за ее пределами. В данный момент предприниматель развивает зарубежное направление бизнеса по строительству в Объединенных Арабских Эмиратах.

Леонид Максимов: краткая биография

Леонид Максимов родился в Москве. Его детство пришлось на 1970–1980 годы и прошло в развивающемся в то время районе столицы. В юношестве Максимов Леонид Владиславович занимался различными видами спортивной активности. Но свою дальнейшую жизнь решил связать с профессией, основанной на умственной, а не физической деятельности.

1990-е годы. Максимов Леонид Владиславович окончил уникальный в своем роде российский вуз геологоразведочного профиля. Данное учебное заведение создало научно-педагогические школы почти во всех областях наук о Земле. При этом Максимов Леонид стал специалистом, освоившим набор инструментов, необходимых для анализа, управления и контроля за финансово-хозяйственной стороной функционирования предприятия. Среди широкого списка дисциплин, изучаемых на факультете, — математический анализ, управление затратами и эконометрика. Параллельно с обучением Леонид Владиславович Максимов начал строить модели бизнеса и зарабатывать первые деньги.

В начале 1990-х среди предпринимателей нового времени стали популярны коммерческие торговые точки небольшого формата, которые предоставляли своим покупателям широкий товарный ассортимент. В отличие от госмагазинов, многие пункты уличной торговли работали круглосуточно, что также прибавляло им популярности у населения. Такой бизнес принес хороший доход и начинающему тогда предпринимателю Максимову Леониду. Но имеющиеся знания и компетенции, а также желание делать что-то более масштабное привели его в новый по тем временам сегмент биржевых и торговых посредников.

Период больших возможностей

Фото - © Леонид Максимов начинал вести бизнес в сфере розничной торговли

Максимов Леонид решил не останавливаться на достигнутых бизнес-результатах и выбрал незнакомую, но интересную для себя нишу. С появлением в стране понятия «свободной торговли» все больше молодых людей предпочитали вести коммерческую деятельность, осваивая перспективные направления. Спрос рождал предложение — так было и с появлением брокерских компаний, в одну из которых устроился и Максимов Леонид Владиславович. Такой вид деятельности требовал анализа, просчета возможных рисков и других экономических знаний.

В начале 1990-х Леонид Максимов уже обладал пониманием и опытом ведения предпринимательства и поэтому смог быстро сориентироваться в новом для себя направлении деятельности. В то время данная сфера развивалась настолько стремительно, что в первые постсоветские годы в стране было учреждено около семисот биржевых структур товарного типа. Специалисты занимались налаживанием новых цепочек между производителем и конечным потребителем, вспоминает Максимов Леонид Владиславович. Заводы и фабрики, гендиректоры которых работали еще с советских времен, не всегда имели необходимые знания и умения, чтобы переориентировать свой рынок сбыта. В итоге их товар мог просто скапливаться на складах.

Металлургическая отрасль, на которой сосредоточил свое внимание Максимов Леонид, не стала исключением. Многие предприятия нуждались в новых покупателях. Леонид Владиславович Максимов, подошедший к делу основательно, лично посещал крупные комбинаты и посвящал решению деловых вопросов практически все свое время. Такой подход довольно скоро дал свои плоды. Максимов Леонид сначала вошел в топ-менеджмент структуры, а затем стал ее владельцем. При этом на то, чтобы поставить фактически «нулевой» бизнес на поток, у него ушло менее чем 12 месяцев.

Постепенно компания Леонида Максимова, как и многие другие брокерские предприятия, становилась все менее востребованной у производителей. Комбинаты освоились в современных рыночных условиях и построили прямые отношения с покупателями. На тот момент Максимов Леонид имел связи с «Магнитогорским металлургическим комбинатом». Поэтому смог сориентироваться в новых реалиях и создать совместное с промышленниками предприятие, которое занялось прямым сбытом продукции ММК.

С 2002 по 2009 год Леонид Владиславович Максимов проработал в организации «Магма Трейд». За этот период структура смогла наладить крупные поставки в различные регионы России, а также страны ближнего зарубежья. Стратегия развития, которую заложил Леонид Максимов, в дальнейшем позволила дистрибьютору также принимать участие в престижных выставках Москвы. Кроме того, организация сегодня широко внедряет в свою систему управления современные информационные технологии.

Леонид Максимов. Сооснователь девелоперского бизнеса

Фото - © Леонид Максимов работал в сфере дистрибуции металлопроката

В начале 2000-х начал активно развиваться рынок недвижимости в Санкт-Петербурге. Максимов Леонид и его коллега со времен работы в металлургической отрасли Андрей Грудин вдохновились данным направлением. В этот период в городе стартовали грандиозные стройки, такие как освоение территории Невской губы, КАД и масштабные реконструкции памятников архитектуры. В стремлении менять город Максимов Леонид Владиславович увидел хорошую перспективу. В это время в девелопменте прослеживались новые тенденции: все меньше возводилось безликих однотипных жилых домов, при этом все чаще застройщики стали ставить во главу угла комфорт и эстетику.

В 2001 году в Санкт-Петербурге появилась новая девелоперская компания, которую основали Андрей Грудин и Леонид Максимов, — ГК «Пионер». Партнеры занимались разными направлениями развития структуры. Так, Максимов Леонид участвовал в установлении общих приоритетов компании. Он занял пост главы совета директоров. Оперативное управление взял на себя его компаньон.

Как рассказывает Леонид Максимов, ГК «Пионер» вначале взялась за небольшие объекты. В то время финансирование подобных проектов банками находилось в зачаточном состоянии, и поэтому девелоперы реализовывали идеи либо за счет собственных денежных средств, либо расплачивались с подрядчиками квартирами. Поэтому, вспоминает Леонид Владиславович Максимов, большие стройки практически никто не мог себе позволить. Изначально ориентированная на объекты жилой недвижимости группа компаний для реализации первого своего проекта использовала собственный капитал и привлекла средства будущих жителей дома.

К 2010 году Леонид Максимов и ГК «Пионер» возвели уже более шестисот тысяч квадратных метров строений жилого назначения. Также девелопер занялся и коммерческими объектами. Как отмечает Леонид Владиславович Максимов, эти проекты более сложные, но работать над ними интереснее. Чтобы данные здания имели успех, необходимо учитывать различные нюансы и быть новатором в своем деле.

В 2019 году генеральным директором Группы был назначен Леонид Максимов. Вскоре после этого бизнесмен объединил в своих руках все акции предприятия, выкупив долю партнера, и стал единственным собственником ГК. Он возглавлял компанию вплоть до 2022 года. Затем Максимов Леонид принял решение передать этот пост Алексею Мирошникову. По словам бизнесмена, его преемник еще до назначения был хорошо знаком со всеми внутренними процессами в ГК «Пионер» и при этом обладал независимым мнением, поэтому стал достойным претендентом.

Среди знаковых объектов, возведенных компанией за последнее десятилетие:

• ЖК «Life-Митинская»

• ЖК «Life-Ботанический сад» и LIFE-Ботанический сад-2

• ЖК LIFE-Кутузовский

• МФК Technopark

• Апарт-отель YE’S (Митино)

• YE’S Botanica

Первые объекты жилой недвижимости

В 2004 году Андрей Грудин, Леонид Максимов и ГК «Пионер» сдали свой первый жилой дом — «Новый Колизей». Жилищный комплекс повышенного класса комфорта включил в себя квартиры разной площади — самые просторные насчитывали двести пятьдесят «квадратов». Как вспоминает Максимов Леонид Владиславович, когда дом был сдан, он ощутил гордость за свое дело. Здание, построенное в историческом центре Санкт-Петербурга, расположилось вблизи Невского проспекта. При этом оно было возведено в месте, где не слышно городского шума. Дом, над реализацией которого работал в том числе Леонид Максимов, включает в себя и встроенные нежилые помещения.

В 2006 году «Пионер» сдал свой первый комплекс, построенный в Москве. «Авангард» общей площадью 18 400 квадратных метров разместил в себе 97 квартир. Двадцатидвухэтажный дом представляет собой башню с ярким декором и свободной планировкой жилых помещений. Архитекторы, к которым обращался Максимов Леонид Владиславович, предусмотрели удобное зонирование территории.

Затем Леонид Максимов и ГК «Пионер» приступили к реализации нового для рынка формата — апарт-отелей. Инновационный подход к арендному жилью заключался в создании максимально комфортных условий для арендатора и владельца. Как вспоминает Максимов Леонид, такое решение съемных апартаментов было новинкой для России. Первый же проект сети апарт-отелей YE’S стал одним из самых заметных гостиничных объектов в Санкт-Петербурге.

Жилые дома, построенные компанией, владельцем которой является Леонид Владиславович Максимов, отличаются:

• транспортной доступностью

• наличием комфортной инфраструктуры

• проработанным дизайном

• качеством

Также ГК «Пионер», проводя строительные работы в исторически значимых местах города, восстанавливает объекты культурной направленности.

Леонид Максимов и ГК «Пионер». Периоды преодоления и выход на новый уровень

Фото - © Леонид Максимов с 2022 года развивает бизнес за рубежом

В конце 2000-х Леонид Максимов и ГК «Пионер», как и многие другие компании по всему миру, столкнулись с последствиями глобальной финансовой нестабильности. Преодолеть кризис и продолжить планомерную работу помогли грамотные стратегические действия руководства Группы. Как рассказывал Максимов Леонид Владиславович, клиентам были предложены гибкие условия покупки. Благодаря этому спрос на квадратные метры остался практически на том же уровне.

В 2015 году покупательская способность населения снова продемонстрировала тенденцию к снижению, признавался Леонид Владиславович Максимов. По сообщениям СМИ, пустующими оставались почти половина квартир в новостройках. Но при этом Леонид Максимов и ГК «Пионер» смогли выполнить намеченный ими план без снижения объемов. Даже ощутили повышенный спрос в начале года. Стабильные продажи у компании, были в том числе обусловлены работой в наиболее устойчивом среднем сегменте рынка.

Помимо этого, отмечал Леонид Максимов, ГК «Пионер» делает акцент на комфортности и продуманности жилья. Это во времена сложной структуры спроса и высокой борьбы за покупателя является безусловным преимуществом. Леонид Максимов и ГК «Пионер» также грамотно воспользовались современными технологиями с целью информирования потенциальных покупателей. Компания создала новый формат офисов продаж на рынке с шоурумами и кинотеатром, давшую людям более четкое представление о конечном продукте. По словам Леонида Максимова, покупая квартиру на стадии строительства, клиенты не всегда понимают, какой результат их ждет. Визуализация же объекта привела в «Пионер» около тысячи человек в первый месяц после ее запуска. Выходом на новый уровень стало участие Группы и в развитии транспортно-пересадочных узлов.

В 2021 году, отмечал Максимов Леонид, на разной стадии находились пять проектов ТПУ. В том числе «Пионер» выиграл открытый конкурс еще в 2016 году и получил право построить первый проект в рамках транспортно-пересадочного узла в Москве. Леонид Максимов и ГК «Пионер» в качестве девелопера были выбраны по таким критериям, как финансово-экономические показатели и подход к архитектурной концепции. Реализация застройки возле станции метро «Ботанический сад» позволила создать новую точку притяжения на карте города за счет жилой застройки и способствует созданию около восьми тысяч рабочих мест в рамках офисного проекта.

Леонид Максимов, говоря о работе компании над ТПУ, отмечал главные приоритеты при проектировании подобных объектов, а именно, создание удобных пересадочных пунктов с развитой инфраструктурой, которые бы смогли преобразить район и привлечь в него новых жителей. Такие проекты, уверен Леонид Владиславович Максимов, способны превратить любой район в перспективное и привлекательное место. Создание субцентров, уверен Максимов Леонид Владиславович, призвано сделать жизнь более комфортной. Ведь чтобы получить необходимые услуги и товары, горожанам не нужно покидать район.

Глобализация бизнеса и новые цели

В 2022 году Леонид Максимов создал компанию-девелопера, которая сегодня успешно реализует международные проекты. В данный момент она уже вышла на перспективный рынок Объединенных Арабских Эмиратов и строит свой первый проект.

Первый свой опыт возведения жилых домов за границей Максимов Леонид Владиславович получил в США. Там инвестор решил вложить собственные, а также заемные средства в строительство многоквартирного дома класса MDU. Такие объекты обычно стоят дороже, чем стандартные квартиры. Когда здание было закончено и сдано, Леонид Максимов успешно продал его. Тогда же Леонид Владиславович Максимов заинтересовался рынком ОАЭ.

В 2023 году Максимов Леонид начал работу над проектом в Дубае. В сотрудничестве с иностранными архитекторами он и его компания нашли интересные концептуальные решения для будущего жилого дома. Так, практически из каждого окна будет открываться вид на Персидский залив и одно из самых грандиозных инженерных решений современности — искусственный остров Палм-Джумейра и другие местные достопримечательности.

На данный момент Леонид Владиславович Максимов развивает бизнес и в Абу-Даби, где возводит здание совокупной площадью 200 тысяч квадратных метров.