Магнитные бури обрушатся на Землю во вторник и среду

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале предупредил о магнитных бурях, которые ожидаются на Земле 28 и 29 октября. Их уровень не превысит G1. Это означает, что бури будут слабыми.

Синоптик ссылается на данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Суд по ним, первая буря начнется после 18:00 28 октября и продолжится до 21:00. Вторая начнется после полуночи 29 октября и закончится около 3 часов утра. Третья ожидается в период с 6:00 до 9:00 29 октября.

В целом магнитосфера будет возбужденная с 28 по 29 октября. В последующие дни она успокоится. Бури класса G1 — самые слабые, они могут вызывать незначительные колебания в электросетях.

Суд по графику, следующая магнитная буря будет в конце ноября.

В ночь на 18 октября на Солнце произошли две сильные вспышки. Это были два мощных выброса энергии класса М.

