Магнитные бури могут накрыть Землю из-за сильнейшей вспышки на Солнце

Магнитные бури могут накрыть Землю 25 или 26 августа из-за сильнейшей за 2 месяца вспышки на Солнце, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам доктора физико-математических наук Сергея Богачева, завтра во второй половине дня солнечные центры начнут оказывать влияние на Землю. Уже в понедельник возможны крупные выбросы плазмы, которые могут затронуть планету. Также сегодня была зарегистрирована еще одна вспышка. Такие события могут вызвать магнитные бури.

«Если центр взрыва находится под углом, например, 40 градусов к Земле, а выброс плазмы имеет угловую ширину, скажем, 90 градусов, то Землю он затронет, а если 70, то нет», — сказал Богачев.

Ученый добавил, что наиболее значительные выбросы имеют угловой охват до 160 градусов. Эти явления теоретически могут достичь Земли уже понедельник, однако вероятность этого крайне мала.