Магнитная буря накрыла Землю 30 октября

Геомагнитные возмущения 28 и 29 октября были слабее прогнозируемых, из-за чего магнитная буря на Земле началась не в эти дни, а только 30 октября. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Возмущения магнитного поля планеты вызваны потоком быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Изначально синоптики прогнозировали, что он достигнет Земли 28 и 29 октября. Однако в эти дни возмущения геомагнитного поля были слабыми.

Магнитосфера Земли «раскачалась» только 30 октября. Магнитная буря обрушилась на планету после 13 часов 12 минут по московскому времени.

Сейчас ее уровень не превышает G1. Это означает, что буря слабая по мощности. Переход на более высокие уровни не прогнозируется.

Более того, в ближайшие часы магнитная буря полностью прекратится, а возмущения геомагнитного поля пропадут в поздние вечерние часы.

