Магическое мышление: футуролог рассказал, почему люди доверяют колдунам

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал, почему люди в XXI веке продолжают верить в магию, оккультизм и обращаются к лицам, называющих себя колдунами. По его мнению, магическому мышлению подвержены люди, которые находятся в поиске защиты и психологической поддержки не внутри самих себя, а извне, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметил, что феномен магического мышления в психологии еще недостаточно изучен. В детстве все люди с ним сталкивались, когда верили в Деда Мороза, зубную фею, Бабу Ягу и других мистических персонажей.

Когда человек взрослеет, магическое мышление сходит на нет, но не всегда и не у всех, добавил футуролог.

Кононов также объяснил, что суть магического мышления заключается в поиске защиты и психологической поддержки не в самом себе, а извне — в оккультных практиках, астрологии, магии, колдовстве, разных обрядах и ритуалах. С помощью магии человек пытается адаптироваться к внешним условиям среды, который имеют свойство быстро меняться.

«Мне известны случаи, когда взрослые люди обращались за помощью к гадалкам, чтобы узнать будущее — свое или родных и близких. Винить их в этом нельзя — каждый из нас пытается выстроить временную перспективу жизни, и она значительно сужается в кризисные моменты», — отметил Кононов.

Однако обратившийся к «магам» человек получает лишь временное спокойствие и поддержку, но не решает основную проблему, заключил эксперт.