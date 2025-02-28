Магазины в Подмосковье получают требования убрать алкоголь с полок

Власти прислали подмосковным магазинам требования убрать алкоголь с полок из-за постановления о расширении «радиуса трезвости», согласно которому вблизи школ и больниц нельзя торговать спиртным, сообщает сайт Shoppers.media .

Соответствующие письма получили владельцы нескольких магазинов в Красногорске. В них сказано о необходимости в течение двух дней изъять из продажи алкогольную продукцию. В некоторых магазинах даже прошли рейды. В ряде случаев была выявлена неправомерная торговля спиртным.

Требование ссылается на постановление администрации округа от 22 ноября 2024 г. Согласно ему, нельзя реализовывать алкоголь на расстоянии 100 м от школ и детсадов, 70 м от организаций здравоохранения — от больниц, 30 м — от спортивных объектов.

Документ расширил так называемый «радиус трезвости», который ранее составлял 30 м для всех. Подомные постановления приняли и в других муниципальных и городских округах. В этих документах муниципалитеты ссылаются на заключение областного министерства сельского хозяйства и продовольствия от 9 октября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. По его словам, данная мера сделает Подмосковье безопаснее.

«Такие магазины увеличивают риск появления конфликтной ситуации, может раздражать и их внешний вид», — отметил Воробьев.