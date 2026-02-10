Лыжный поход «Партизанские тропы» пройдет в Одинцовском округе 14 февраля

Поход организован для участников поисковых отрядов и краеведов, которые возрождают маршрут, созданный комсомольцами в 1970-х годах. Протяженность маршрута составляет около четырех километров в одну сторону.

Лыжники посетят места боев, связанные с подвигом рузского партизанского отряда и гибелью Героя Советского Союза Сергея Солнцева. Группа побывает на бывшей партизанской базе, разрушенной в 1941 году, осмотрит памятники и остатки сооружений. Активисты планируют расчистить от снега памятные знаки и зажечь Свечу Памяти у лесного мемориала.

Краеведы расскажут о результатах поисковых работ, находках и планах по восстановлению маршрута. После экскурсии участники приготовят обед на костре.

Сбор группы назначен на 11:00. Для участия требуется регистрация и вступление в чат похода в Телеграм. Количество мест ограничено до 30 человек. Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении родителей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.