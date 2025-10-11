Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за внимание и заботу к семьям и детям, которых коснулся украинский конфликт.
«Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей», — отметила она.
Ранее сообщалось, что во время российско-американского саммита на Аляске жена Трампа передала через мужа российскому президенту Владимиру Путину письмо. В нем содержался призыв оберегать детей от военных действий и достичь мирного урегулирования.
Позднее Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо. Она отметила, что Россия выразила готовность предоставить всю информацию о детях.
