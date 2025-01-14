«Лукойл» назначили нового главу компании Сергея Кочкурова

13 января совет директоров «Лукойла» обсудил вопрос о досрочном прекращении полномочий своего руководителя. Вадим Воробьев, который занимал должность генерального директора с мая 2022 года, стал объектом санкций со стороны Минфина США на прошлой неделе, сообщает Life.ru .

В результате заседания было принято решение о назначении нового главы компании — Сергея Кочкурова. По информации из открытых источников, до назначения Кочкуров занимал пост вице-президента по добыче нефти и газа в России, а также ранее работал в должности вице-президента по производственному сервису в «Лукойле».

Кроме того, он возглавлял ООО «Лукойл — Западная Сибирь», что свидетельствует о его значительном опыте в управлении на разных уровнях внутри компании.

Ранее сообщалось, что минфин США расширил перечень санкций против России, введя новые рестрикции против нефтяного сектора, сферы страхования и других отраслей. Под рестрикции, кроме прочих, попали компания «Газпром Нефть» и ее глава Александр Дюков, «Альфастрахование», «Ингосстрах», два замминистра энергетики России Роман Маршавин, Эдуард Шереметцев, руководство Росатома и другие.