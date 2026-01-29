Луховицкие волонтеры помогли убрать снег жене погибшего военнослужащего

Зима в этом году в Подмосковье выдалась особенно снежной, и Луховицы не стали исключением. Елене Битяговой, которая одна воспитывает дочь после гибели мужа в зоне СВО, стало тяжело справляться со стихией. Женщина обратилась в фонд «Защитники Отечества» с просьбой о помощи в расчистке сугробов во дворе своего дома.

На призыв откликнулись волонтеры из Луховиц. Они оперативно собрались и провели настоящую «снежную спецоперацию» у дома Елены — расчистили подъезд, дорожки и двор от тяжелого наста.

«Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне, — говорит Елена. — Такая поддержка — это не просто убранный снег. Это знак, что мы не одни, что о нас помнят и заботятся».

Эта история — еще один пример того, как в Луховицах умеют поддерживать своих. Волонтеры доказали, что настоящая сила — в добрых сердцах и крепком плече, которое готовы подставить в трудную минуту.

