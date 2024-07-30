Луганская школьница рассказала, что ответили Асад и Макрон на ее письма

Юная писательница и драматург из ЛНР, школьница Фаина Савенкова рассказала, что получила ответы на свои письма от президента Сирии Башара Асада и французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что направила письма в канцелярии глав государств.

«Мне отвечал Башар Асад. Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил», — поделилась школьница.

Девочка добавила, что на письмо французскому президенту ответил его помощник, но ничего конкретного не сообщил. Он заявил, что власти страны знают о Минских соглашениях, но делать ничего не планируют.

Также подросток написала открытое письмо экс-президенту США и кандидату на этот пост на предстоящих выборах Дональду Трампу. Девочка попросила политика помочь остановить поставки оружия ВСУ, а также посетить Донбасс.