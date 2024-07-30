Юная писательница и драматург из ЛНР, школьница Фаина Савенкова считает, что экс-главе государства и кандидату в президенты США Дональду Трампу полезно было бы приехать на Донбасс, сообщает РИА Новости .

Подросток написала открытое письмо политику. В нем луганская школьница попросила Трампа помочь остановить поставки западного оружия на Украину.

«Трамп, посетив Донбасс, должен понять, как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей», — отметила Савенкова.

В 2021 году Савенкова, которой было 12 лет, записала видеообращение к Совбезу ООН, где призвала организацию не забывать, что дети Донбасса тоже имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью украинский сайт «Миротворец» включил ребенка в свой список.