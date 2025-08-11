Лучших сотрудников 345 механического завода наградили в Балашихе

Мероприятие объединило церемонию награждения лучших работников и спортивные соревнования семейных и корпоративных команд.

Почетными грамотами Московской областной Думы, благодарственными письмами главы городского округа Балашиха и другими наградами были отмечены сотрудники предприятия, внесшие значительный вклад в развитие производства.

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, первый заместитель генерального директора 345 механического завода Ренат Киличов, депутат Совета депутатов округа Ульяна Кондрякова, начальник Военной академии РВСН, генерал-лейтенант Игорь Афонин.

«Мне выпала огромная честь поздравить ваш дружный и сплочённый коллектив с Днем строителя. Своим трудом вы вносите весомый вклад в развитие страны, выпуская металлоконструкции и оборудование, которое служит людям. Желаю вам крепкого здоровья, новых побед и достижений», — сказал Геннадий Попов.

Среди награжденных — директор по производству Тимофей Грызунов, который работает на заводе уже 12 лет, пройдя путь от старшего мастера. Он пришел на праздник с женой и двумя детьми.

«В таких соревнованиях мы участвуем не впервые. Это отличная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и укрепить командный дух. На предприятии в мои обязанности входит организация технологических процессов и выпуск продукции высокого качества. Работаю рядом с домом в сплоченном коллективе, это сегодня очень важно», — поделился Тимофей Грызунов.

После торжественной части участники праздника вышли на поле стадиона, где для них организовали эстафеты и соревнования на ловкость и меткость. По итогам спортивных испытаний победители были награждены памятными сувенирами и подарками.

За последний год 345 механический завод изготовил и смонтировал 11 объектов общей площадью около 9,5 тысяч квадратных метров, а также поставил оборудование для 40 объектов капитального строительства. Завод сотрудничает с «Росатомом» по вопросам экологии, в частности в сфере поставок контейнеров для хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Завод был основан в Балашихе в 1946 году. Продукция предприятия использовалась при строительстве космодрома Байконур, военных аэродромов во Владивостоке и Воркуте, храма Христа Спасителя в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.