Лучше не стало: что изменилось в школьном буллинге с советских времен

Доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Варвара Делибалт заявила, что школьный буллинг поменял свою форму за последние 30 лет: он переместился в интернет и затрагивает домашнюю жизнь ребенка, сообщает Газета.ru .

«В советское время травля могла быть локализована в школе или дворе. Дом был при этом убежищем. Многие помнят знаменитый фильм Ролана Быкова „Чучело“. С развитием технологий травля переместилась в интернет и появился кибербуллинг. По сути, это та же агрессия, но в виртуальной реальности», — сказала эксперт.

По ее словам, давление теперь становится постоянным. Чтобы помочь ребенку, следует в первую очередь со вниманием отнестись к ребенку, отметить, если он стал нервным и замкнутым, избегает контактов или стал хуже учиться.

В случае, если худшие подозрения оправдались, проявите чуткость и поддержку к своему ребенку. Ключевой момент — показать, что вы всецело на его стороне. Не следует прибегать к полному запрету интернета. Лучше предложите помощь в блокировке обидчика и в сокрытии личных данных в социальных сетях. Обязательно сохраните все подтверждающие материалы: снимки экрана, веб-ссылки, историю сообщений, сказала специалист.

