Ловушки и обесценивание: как не обращать внимание на стереотипы о росте

Эксперты в психологии опровергли известную фразу о том, что маленькие женщины созданы для любви: этот стереотип ведет к инфантилизации для невысоких девушек и обесцениванию — для женщин с ростом выше среднего, сообщает «Север-Пресс» .

«Дорогие девушки, запомните: вы прекрасны именно в своем уникальном росте. Ваша сила — в вашей индивидуальности. Ваша хрупкость — в вашем характере. Ваша привлекательность — в уверенности быть собой, будь вы миниатюрная принцесса или высокая и статная королева. Нет роста „для чего-то“, — заявила психолог Алиса Лесникова.

В ответ на колкую фразу о своем росте она посоветовала обозначить границы и отвечать с достоинством.

Как утверждает специалист по семейным вопросам Екатерина Яковлева, детские переживания оказывают значительное воздействие на романтические отношения. В подростковом возрасте, когда самооценка еще формируется, обидные прозвища, касающиеся роста, воспринимаются очень болезненно. Лишь со временем люди приобретают способность иронично реагировать на критику в свой адрес.