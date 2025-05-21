Лосенок, пострадавший в ДТП под Истрой, погиб во время операции

Подтвержден факт гибели лосенка, пострадавшего в ДТП в муниципальном округе Истра, которое произошло 18 мая. Илюша — так ветеринары прозвали животное за стойкость и силу, проявленную во время жизни, не выдержал наркоза во время проведения хирургической операции — 20 мая в 20:30 его сердце и дыхание остановились. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Зачастую лечение диких животных — очень непростая задача. Особенно, если основная проблема связана с опорно-двигательным аппаратом, потому что для диких животных движение — это жизнь. Изначально лосенок поступил в ветеринарную клинику со сложными травмами — открытый перелом обеих тазовых конечностей, что исключало возможность стоять. В силу того, что животное дикое, Илюша практически все время пытался вставать, что усугубляло травмы. Тем не менее, мы не теряли надежду и делали все, что в наших силах, для спасения. Но все же он не смог пережить операцию, у него остановилось сердце в процессе, потому что организм был слаб. Труп, согласно правилам, кремируют», — отметил начальник ветеринарной службы клиники «MAXIMA VET» Михаил Сучков.

Также слова благодарности всем неравнодушным, кто переживал за дальнейшую судьбу лосенка, выразил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

«Спасибо неравнодушным очевидцам, кто не оставил сбитого на обочине лосенка в беде, и всем, кто помогал в его транспортировке и размещении. Приятно видеть, что много добрых и сознательных людей, которые полны любви к животным. Важно быть внимательными за рулем и не проходить мимо в таких ситуациях», — дополнил Сергей Новиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.