Люция Ронда стала финалисткой конкурса «Женщина – Герой 2025» в Подмосковье

Люция Ронда из Красногорска вошла в число восьми финалисток регионального конкурса «Женщина – Герой 2025», церемония награждения которого прошла 30 ноября в Музее Победы на Поклонной горе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония подведения итогов конкурса «Женщина – Герой 2025» состоялась в День матери в Зале Полководцев Музея Победы. В мероприятии приняли участие более 600 человек, среди которых были финалистки из разных городов Подмосковья, включая Люцию Ронда из Красногорска.

Конкурс проводится для поддержки женщин из семей участников специальной военной операции: матерей, жен и вдов бойцов. Инициатором проекта выступил депутат Государственной Думы Сергей Колунов при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. В этом году в конкурсе участвовали около 140 женщин.

Сергей Колунов отметил, что женщины, чьи близкие участвуют в СВО, изготовили более шести тысяч маскировочных сетей, связали свыше 15 тысяч пар теплых носков и отправили на передовую более 100 тонн грузов. В жюри вошли участники СВО, заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) и вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Люция Ронда посвятила песню «Письмо Герою» своему сыну, который защищает Отечество. Победительницей конкурса стала Ксения Горячева из Егорьевска. Каждая финалистка получила портрет, написанный углем художником Сергеем Марченко. Также гости могли посетить выставку работ фестиваля «Мой папа – герой».

Организаторы сообщили, что конкурс пройдет и в следующем году, чтобы рассказать о героических женщинах Подмосковья всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.