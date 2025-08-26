Люлин призвал защитить честь педагога в эпоху цифровых конфликтов

«Сегодня интернет переполнен видео, где школьники оскорбляют и унижают учителей. И это далеко не безобидные шутки, а зачастую прямые издевательства. Если бы я был на месте родителей, то был бы просто в ужасе! Однако, нередко мамы и папы стараются оправдать своих детей и обвиняют именно педагогов или систему образования», — написал он в своем Telegram-канале.

Люлин поделился личным опытом, отметив, что в школьные годы и сам не отличался примерным поведением и получал замечания. В те времена жалоба на учителя дома привела бы лишь к дополнительному наказанию, так как учитель являлся авторитетом, вспомнил парламентарий. Сегодня же, по его словам, педагоги лишены возможности применять даже самые минимальные меры воздействия.

Председатель Заксобрания также напомнил о принятом в 2023 году законе, ограничивающем использование смартфонов во время учебного процесса и возлагающем на администрацию школы обязанность по защите как учеников, так и учителей. Однако, по его мнению, это не привело к существенному улучшению ситуации, и количество конфликтов и жалоб остается высоким.

Министерство просвещения России планирует создать специальную комиссию и Совет по защите интересов педагогов под руководством министра Сергея Кравцова, призванные защищать интересы педагогов. По мнению Люлина, требуется действенный правовой механизм, который сможет оградить учителей от необоснованных претензий со стороны учеников, их родителей, а также от критики со стороны коллег, осуждающих педагогов за личные фотографии в интернете.

«Школа должна быть местом для обучения, развития и воспитания, а не площадкой для травли и унижений. Только при таких условиях учитель сможет работать с полной самоотдачей. Вы согласны с этим? Давайте обсудим!» — заключил председатель Заксобрания.