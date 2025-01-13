Люксовая уборка снега: в ЦУМе можно купить лопату Supreme почти за 60 тыс рублей
В столичном ЦУМе начали продавать лопаты люксовой марки Supreme за 57 тыс рублей
В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) в Москве выставили на продажу лопаты американского люксового бренда Supreme. Об этом сообщает Lenta.ru.
Данная лопата предназначена для уборки снега. Инструмент сделан из алюминия и выполнен в бордовом цвете. У него черная ручка и есть логотип.
Товар в ЦУМе стоит 57,2 тыс. рублей.
Ранее синоптики рассказали, что тепло продержится в Москве до 25 января, но затем прогнозируется несильное снижение температуры. Возможны снегопады.