Люди со всей России едут в Москву справить нужду у мусорки на Стрелецком

В самом сердце Марьиной Рощи существует необычное место, которое стало настоящим феноменом социальных сетей. Туда со всей страны едут люди, чтобы пописать. Все началось с того, что местный житель заметил странную закономерность: неизвестные регулярно использовали простенок возле мусорных контейнеров для справления малой нужды, пишет Baza .

Решив задокументировать это явление, он создал интернет-сообщество в 2021 году. То, что начиналось как локальный мем, неожиданно превратилось в вирусный тренд. В настоящее время группа, известная как «Люди, которые ссут на Стрелецком», насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

Участники сообщества, которых администратор паблика шутливо называет «уважаемыми ссыкунами», не только специально приезжают в этот район для необычного ритуала, но и активно делятся фотографиями и впечатлениями от посещения знаменитого места. Простенок у мусорных баков превратился в своеобразную достопримечательность района, привлекающую внимание интернет-пользователей со всего города и из других районов страны.

В настоящее время паломничество к этому необычному «месту силы» значительно осложнилось из-за бдительных дворников, охраняющих территорию. Энтузиасты, которым все же удается добраться до цели, отмечают крайне неприятный запах у «достопримечательности». Несмотря на попытку легитимизировать объект через установку официальной таблички якобы от «Министерства архитектуры Москвы» о его культурной ценности, она была оперативно демонтирована.

Для желающих приобщиться к этому своеобразному культовому месту существует четкий ритуал, описанный в группе сообщества.

Но стоит помнить, что если полиция поймает на месте «преступления», то, скорее всего, придется заплатить штраф.