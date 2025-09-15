Люди со слабым зрением получат больше возможностей для трудоустройства в Подмосковье

Кадровый центр Подмосковья подписал соглашения о взаимодействии с Московской областной организацией Всероссийского общества слепых и федерацией спорта слепых Московской области. Это позволит комплексно подойти к вопросу трудоустройства незрячих и слабовидящих жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Не секрет, что человеку, у которого есть проблемы со зрением, работу найти непросто. Но это возможно! Во-первых, есть ответственные работодатели, которые готовы трудоустроить людей с ОВЗ, создать для них условия и подобрать задачи по силам. Во-вторых, руководителей предприятий стимулирует Федеральный Закон «О занятости населения». В нем требования к работодателям о квотировании, по которым крупные организации обязаны трудоустраивать к себе инвалидов. Подписанные соглашения позволят нам оперативно обмениваться информацией и работать эффективнее», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Наличие соглашений дает нормативную основу для удобного обмена информацией и достижения договоренностей о трудоустройстве. Так, Кадровый центр сможет искать работу не только для отдельных инвалидов, которые в него обратились, но проактивно подыскивать подходящие вакансии всем слабовидящим, нуждающимся в трудоустройстве на конкретной территории.

«На территории Московской области 30 местных организаций, в каждой из которых от 100 и более членов — инвалидов по зрению. Многие из них не трудоустроены и хотят работать. Поэтому такое соглашение для нас просто необходимо», — подчеркнула исполняющая обязанности председателя Московской областной организации Всероссийского общества слепых Мтвариса Датикашвили.

«Я уверена, что у нас получится хороший совместный старт, который принесет хорошие результаты как в развитии спорта слабовидящих, так и в вопросах их трудоустройства», — добавила президент федерации спорта слепых Московской области Ирина Бреднева.

Первый шаг на пути к цели — встреча сотрудников Кадрового центра с руководителями местных ячеек Общества слепых. Специалисты подготовят небольшой курс, на котором подробно расскажут обо всех мерах господдержки для инвалидов в сфере занятости. А главное — как работает норма законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.