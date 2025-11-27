Люди и оборудование: почему россияне попадают в опасность на работе

Аналитики Группы Ренессанс страхование провели опрос, согласно которому каждый десятый житель России регулярно попадает в опасные ситуации на работе, каждый третий — лишь иногда, 29% — в редких случаях и только 26% никогда не оказывались в таких обстоятельствах, сообщает Газета.ru .

Чаще всего опасность представляет оборудование — об этом сказали 60% респондентов, 40% работают в местах, представляющих риски для жизни и здоровья, и еще 39% видят опасность в окружающих людях. 82% считают, что работодатель принял все необходимые меры для покрытия рисков.

Для минимизации негативных последствий рисков или полного их исключения, компании прибегают к страхованию работников и внедряют усовершенствованные системы технической безопасности (такую практику используют 56% организаций). 37% управленцев компенсируют риски повышенной заработной платой, а 25% увеличивают штат сотрудников.

Практически половина (46%) респондентов поделились информацией о том, что они лично или их коллеги получали травмы на производстве в течение последнего года. В 39% случаев травмы были незначительными, почти половина (48%) указали на травмы средней степени тяжести, а 13% сообщили о серьезных повреждениях. Большинство опрошенных (45%) считают произошедшее случайностью, 30% винят в случившемся невнимательность сослуживцев, а каждый пятый перекладывает ответственность на работодателя.

